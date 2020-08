DER acolhe reivindicação do deputado Cirone Deiró e inicia recuperação da RO 471

Parlamentar apontou que muitas reivindicações de recuperação da rodovia já foram feitas no passado

Em recente reunião com o diretor do Departamento de Estradas de Rodagens-DER, Elias Rezende, o deputado Cirone Deiró (PODEMOS) fez um relato sobre as muitas reivindicações realizadas no passado para que o governo fizesse a recuperação integral da RO-471, denominada Neuri Carlos Persch, que liga o município de Ministro Andreazza à BR-364. O parlamentar lembrou que, em fevereiro de 2019, usou a tribuna da Assembleia e formalizou uma indicação ao governo para que fosse realizada recuperação da referida rodovia.

O deputado Cirone Deiró destacou o grande potencial da produção agrícola do município de Ministro Andreazza, que tem uma conexão de proximidade com o município de Cacoal. Segundo ele, essa proximidade aumenta o trânsito diário de pessoas que moram em Andreazza e se deslocam até Cacoal que é um município importante para a região. “São profissionais liberais, estudantes, agricultores e profissionais autônomos que usam diariamente a referida rodovia”, justificou.

O diretor do DER Elias Rezende agradeceu a contribuição do deputado Cirone Deiró em relação as indicações e contribuições sobre os investimentos necessários nas recuperações das rodovias e também em infraestrutura. “As demandas apresentadas pelo deputado Cirone Deiró são sempre de interesse da coletividade e por isso, temos atendidos de forma integral. Assim, também ocorreu com a recuperação dos 35 quilômetros de extensão da RO 471, que liga o município de Andreazza a BR 364. Estamos fazendo essa recuperação depois que recebemos o seu pedido”, assegurou.

Texto: Edna Okabayashi-ALE/RO

Foto: Assessoria