Deputado Lebrão garante emenda de R$ 2 milhões para construção de orla no porto de Costa Marques

Parlamentar destinou o recurso, que será aplicado na urbanização da orça do rio Guaporé

O deputado estadual José Lebrão (MDB) anunciou a destinação de uma emenda no valor de R$ 2 milhões, para a construção da orla da Praça do Beira Rio, em Costa Marques, na divisa da Bolívia, no Rio Guaporé.

“Costa Marques é um verdadeiro paraíso, com muitas belezas naturais e tem um dos patrimônios histórico mais importante do Estado e do Brasil, que é o Forte Príncipe da Beira, além de ser um dos municípios mais antigos. Por isso, essa importante obra vai promover ainda mais o desenvolvimento do turismo no município”, disse o deputado.

José Lebrão disse ainda que iniciou sua carreira política naquele município, onde foi vice-prefeito, e que agora está prestes a realizar um sonho, que era a de embelezar aquele local construindo a orla na beira do Rio Guaporé.

Lebrão fez questão de agradecer ao governador Marcos Rocha,e ao diretor geral do Departamento de Estradas de Rodagens (DER) Elias Rezende, que tem dado um tratamento especial para o município de Costa Marques.

O parlamentar lembrou que vem colocando os recursos em quase todos os municípios de Rondônia, e que já destinou também R$ 700 mil para a construção da praça do distrito de Porto Murtinho às margens do Rio São Miguel no município de São Francisco do Guaporé. “Esses dois locais, são o cartão postal desses municípios. Costa Marques é a referência do Vale do Guaporé, porque é a cidade mãe dessa região da BR 429”, finalizou.

Texto: Assessoria

Foto: Marcos Figueira-ALE/RO