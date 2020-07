Deputado Lebrão destina recurso para reforma e ampliação do hospital de São Miguel do Guaporé

Parlamentar destinou R$ 150 mil em emendas que garantiram as melhorias na unidade de saúde

Para melhorar o atendimento na saúde do município de São Miguel do Guaporé (RO), o deputado estadual José Lebrão (MDB), destinou recursos para reformas da unidade hospitalar do município, que já se encontra em funcionamento, tratando os pacientes com a Covid-19.

Com o apoio do deputado, a população passará a contar com uma nova estrutura, reforma de muros e calçadas e ampliação de mais um centro cirúrgico na unidade hospitalar.

“É uma grande conquista para nossa região, e uma vitória para a população. Por isso, destinei R$ 150 mil das minhas emendas para contribuir e assegurar melhores condições aos pacientes e servidores, qualificando a saúde municipal que é um direito fundamental do cidadão”, disse Lebrão.

