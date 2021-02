Deputado Jair Montes recebe demandas dos moradores do bairro Cascalheira em Porto Velho

Representantes buscaram apoio do parlamentar para regularizar área de ocupação na capital

O deputado Estadual Jair Montes (Avante) recebeu em seu gabinete na manhã desta quarta-feira (24) representantes dos moradores de uma área de invasão no Bairro Cascalheira, na Zona Leste de Porto Velho. Os moradores pedem ao deputado o apoio junto a prefeitura da capital acerca da ocupação da área.

De acordo com Paulo Geovane da Silva, morador do bairro, cerca de 1250 famílias moram no local e vivem na eminência de serem despejadas já que a área é objeto de disputa judicial. “Nós viemos pedir ao deputado Jair que interceda junto a prefeitura para que a mesma negocie a área para que as famílias não precisassem ser retiradas.”

Montes, que já foi vereador por Porto Velho e conhece bem a situação, entrou em contato com os vereadores do Avante na capital para que o mais rápido possível seja agendado uma reunião com o prefeito e vice-prefeito junto aos moradores para discutir uma forma cabível de se resolver a situação.

