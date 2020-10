Deputado Jair Montes participa de reunião que discute situação dos produtores rurais de Nova Mamoré

Lideranças entregaram um manifesto de dez itens, cobrando mais diálogo e respeito por parte do Governo

O deputado estadual Jair Montes participou na manhã desta terça-feira (13), na Secretaria de Desenvolvimento Ambiental de Rondônia (Sedam), de uma reunião com os produtores rurais e lideranças do município de Nova Mamoré, que apresentaram um manifesto contendo dez causas que pedem um posicionamento do Governo do Estado.

Entre os pedidos está a retirada pelo Governo do Projeto de Lei Complementar 80/2020. O PLC altera os limites da Reserva Extrativista Jaci-Paraná e do Parque Estadual de Guajará-Mirim, cria o Parque Estadual Ilha das Flores, o Parque Estadual Abaitará, a Reserva de Desenvolvimento Sustentável Bom Jardim, a Reserva de Desenvolvimento Sustentável Limoeiro, a Reserva de Desenvolvimento Sustentável Rio Machado e a Reserva de Fauna Pau D’Óleo e revoga o artigo 8-A da Lei Complementar n° 633, de 13 setembro de 2011, bem como a Lei n° 1.146, de 12 de dezembro de 2002 e dá outras providências.

Para Montes, que intermediou os diálogos entre os produtores e o titular da Sedam, Marcílio Leite Lopes, é preciso buscar um entendimento para garantir a segurança jurídica, bem como a viabilidade econômica em beneficio do setor produtivo daquela região.

“ Há um conjunto de problemas que se abateram sobre o setor produtivo e temos que oferecer soluções reais, para que os produtores rurais não permaneçam à mercê do mercado e dos seus desequilíbrios”, enfatizou o deputado.

Outro item do manifesto pede mais diálogo, respeito e humanidade com todos os trabalhadores da região do entorno do parque.

Fonte: Assessoria ALE/RO