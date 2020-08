Deputado Ismael Crispin pede urgência no retorno das cirurgias eletivas

Na tarde desta terça-feira (11), o deputado Ismael Crispin (PSB) fez uso da tribuna na sessão ordinária da Assembleia Legislativa de Rondônia para manifestar sua preocupação com a suspensão das cirurgias eletivas em virtude do decreto do estado de calamidade.

“Com os decretos impostos pelo Governo de fase 1,2,3 e 4 temos uma situação muito direta em relação a saúde. Nesse momento só estamos olhando para a Covid-19, mas temos muitos pacientes que estavam esperando na fila do SUS para realização de cirurgias eletivas há muito tempo. As pessoas estão morrendo também por outros motivos além do Coronovírus”, indagou.

Segundo Ismael Crispin, conforme o decreto os procedimentos e cirurgias eletivas podem ser realizados em hospitais privados a partir da fase 2. “Está faltando fiscalização uma vez que eles estão fazendo e recebendo, enquanto os usuários do SUS não estão conseguindo acessar esse serviço. Diante dessa situação, gostaria que o Governo fizesse como outros Estados estão fazendo, pois daqui a pouco vai chegar o momento que não conseguiremos realizar esses atendimentos”, ressaltou.

Por fim, o parlamentar pediu a atenção da Casa Leis e do Governo de Rondônia para o retorno urgente das cirurgias. “Entendemos que não pode ser feito como antes, mas se antes a gente atendia 100, vamos atender 30, mas não podemos deixar o povo rondoniense morrer por outras causas e como defensores desses rondonienses não podemos ficar calados”, finalizou.