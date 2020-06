Deputado Ismael Crispin e secretária de saúde pleiteiam medicamentos para São Miguel do Guaporé

Na tarde desta quarta-feira (17), o deputado Ismael Crispin (PSB) e a secretária municipal de saúde de São Miguel do Guaporé, Dalvina Dutra estiveram em reunião com o secretário de Saúde de Rondônia, Fernando Máximo para solicitar medicamentos para auxiliar no tratamento dos pacientes com Coronavírus.

De acordo com Ismael, a demanda apresentada pela secretária foi parcialmente acatada. “O Estado tem em estoque os medicamentos solicitados e o Fernando Máximo garantiu que o requerimento será atendido. Estamos trabalhando firme para garantir que os moradores de São Miguel do Guaporé tenham toda assistência necessária na luta contra esse vírus”, disse.

Segundo os dados do Departamento de Vigilância em Saúde, até o dia 16 de junho, o município de São Miguel do Guaporé testou 1.560 pessoas, das quais 594 testaram positivo para covid-19 e desses 321 já estão curados e 06 não conseguiram vencer o vírus e foram a óbito.

Fonte: Assessoria