Deputado Ismael Crispin defende investimentos na educação em reunião com secretário e vereadores

Parlamentar pediu atenção especial para escola no Distrito de Rio Branco em Campo Novo de Rondônia

Membro titular da Comissão de Educação e Cultura da Assembleia Legislativa, o deputado Ismael Crispin (PSB) esteve na manhã desta quinta-feira (25) reunido com secretário de Estado da Educação de Rondônia (Seduc), professor Suamy Vivecananda e os vereadores Arilson Valério (Alemão) de São Miguel do Guaporé e o Flávio Luiz Ribeiro de Nova Brasilândia.

De acordo com o parlamentar, sua defesa foi em prol dos municípios de São Miguel do Guaporé, Jaru, Nova Brasilândia, Campo Novo de Rondônia (distrito de Rio Branco) Primavera de Rondônia e Cacoal. “ A educação é uma das nossas bandeiras de trabalho e vamos focar as ações deste ano para garantir investimentos para outros municípios também”, disse.

Segundo o deputado, os problemas vão desde a falta de uma boa infraestrutura nas escolas à valorização dos educadores. “Acreditamos que a pandemia vai ser combatida e logo retornaremos à normalidade, principalmente nas escolas e por isso precisamos nos adiantar e garantir essas melhorias, para que os nossos alunos tenham condições adequadas de ensino e consigam dessa forma, recuperar parte do tempo que foi perdido ao longo desse último ano”, ressaltou.

Na oportunidade, Ismael Crispin solicitou uma atenção especial para a Escola Estadual Ruth Rocha, localizada no distrito de Rio Branco em Campo Novo de Rondônia. “A escola está em uma situação muito precária e precisa da atenção do Estado. Precisamos atender o clamor daquela população com uma reestruturação urgente”, finalizou.

Texto: Laila Moraes – ALE/RO

Foto: Assessoria