Deputado Ismael Crispin defende inclusão de mototaxistas em programas estaduais emergenciais

Durante a sessão ordinária de quarta-feira (30), o deputado Ismael Crispin (PSB) solicitou informações complementares do Projeto de Lei Ordinária nº 508 de 2020 de autoria do Executivo que “Autoriza o Poder Executivo a criar programas estaduais emergenciais e outros programas no âmbito do Sistema Único de Assistência Social – SUAS no Estado de Rondônia”, e defendeu a inclusão dos mototaxistas nos programas estaduais.

De acordo com Ismael, os representantes da Associação dos Mototaxistas estiveram no começo da semana em reunião com os deputados na Assembleia e relataram as dificuldades que estão passando para sustentar suas famílias nesse período. “Essa classe está sem poder trabalhar por conta do decreto de Estado de Calamidade Pública e passando por grandes dificuldades. Precisamos que o Executivo dê a atenção devida a essa categoria também”, concluiu.

Texto: Laila Moraes-ALE/RO

Foto: Marcos Figueira-ALE/RO