Deputado Ismael Crispin assegura investimentos na educação de Novo Horizonte do Oeste

Foram entregues dois playgrounds e ainda uma subestação de energia elétrica na escola Sarah Kubitschek

Na sexta-feira (14), o deputado Ismael Crispin (PSB) esteve no município de Novo Horizonte do Oeste participando da entrega de dois playgrounds na creche Tempo Feliz e na Raio de Luz no Distrito de Migrantinópolis e ainda uma subestação de energia elétrica na escola Sarah Kubitschek, adquiridos através de emenda individual de autoria do parlamentar.

Na oportunidade, Ismael ressaltou a parceria da Prefeitura e da Câmara Municipal na realização das ações. “Essa parceria proporciona melhorias em prol dos municípios. Meu mandato só tem motivo de ser e de existir, se eu conseguir transformar a vida das pessoas através do meu trabalho. Hoje tenho a certeza que estamos conseguindo mudar a vida dessa comunidade estudantil e de todos os envolvidos”, disse.

Em nome da população, a secretária Municipal de Educação, Geldiane Sabino, agradeceu o deputado Ismael pela destinação dos recursos e com isso garantir investimentos na educação do município.

A diretora da escola Raio de Luz, Eliane Brito, também fez questão de reconhecer o trabalho que vem sendo desenvolvido pelo parlamentar e destacou que o playground ajudará nas atividades educacionais dos alunos.

Por fim, Ismael pontuou que mesmo diante da pandemia do Covid-19 as ações nos outros setores precisam continuar.

Fonte:Assessoria