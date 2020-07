Deputado Ezequiel Neiva pede a liberação urgente da pesca esportiva em Rondônia

Decreto que proíbe a atividade esportiva, também permite a pesca profissional, a pesca de subsistência e a pesca artesanal

Deputado Ezequiel Neiva (PTB) solicitou ao Governo, a autorização da pesca esportiva em Rondônia, atividade que está proibida pelo Decreto Estadual nº 25.138 de 15 de junho de 2020, com base no distanciamento social, visando à prevenção ao novo Coronavírus (Covid-19). No entanto, o mesmo decreto que proíbe a pesca esportiva é o mesmo que autoriza a abertura gradual do comércio, com o funcionamento de shoppings, restaurantes para consumo interno, academias e atividades ao ar livre.

O parlamentar cobra urgência do Estado na revisão do decreto que proíbe a pesca esportiva. O deputado entende que não há qualquer justificativa para vedar a atividade esportiva de pesca sob a alegação de distanciamento social. Neiva argumenta ainda, que o mesmo decreto que proíbe a atividade esportiva, também permite a pesca profissional, a pesca de subsistência e a pesca artesanal.

De acordo com Ezequiel Neiva, a proibição da pesca esportiva causa prejuízos financeiros ao estado de Rondônia, em especial aos municípios que dependem da arrecadação oriunda do turismo da pesca. “Rondônia tem várias pequenas empresas que fecharam contratos com pescadores esportivos de todo o Brasil. É uma atividade sem aglomerações, se comparado aos supermercados, shoppings e outros serviços autorizados. Se a pesca esportiva não for autorizada urgentemente, nossos pequenos municípios amargarão ainda mais prejuízos financeiros e o desemprego continuará a crescer”, argumentou o deputado.

