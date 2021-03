Deputado Ezequiel Neiva indica ao Governo a necessidade de construção de acostamento e ciclovia na Estrada da Penal

Parlamentar destacou a importância da construção pelo transito intenso da região

A construção de vias adicionais como acostamento e/ou ciclovia, bidirecional na RO-005, mais conhecida como Estrada da Penal, em Porto Velho, foi solicitada pelo deputado Ezequiel Neiva (PTB) ao Governo de Rondônia. O perímetro de construção de ciclovia compreende do perímetro urbano, a partir da Avenida dos Imigrantes até o complexo prisional do Estado, com a extensão de aproximadamente seis quilômetros.

Ezequiel Neiva destaca a importância da construção do acostamento na rodovia, tendo vista o intenso trânsito de carretas no local em direção aos portos Amaggi e Bertolini, no rio Madeira. “A população da região utiliza a Estrada da Penal para a prática do ciclismo, atividade que tem crescido bastante nos últimos meses. É uma obra necessária para a preservação da segurança dos usuários, que inclui além dos ciclistas, os pedestres, condutores de máquinas agrícolas e charreteiros”, atentou o parlamentar ao observar que condomínios são construídos ao longo da Estrada da Penal, aumentando a população na região.

O deputado frisa que o Governo de Rondônia tem estrutura para realizar a obra por execução direta, com servidores e maquinário do DER. “Não precisa licitar. O DER está restaurando a Estrada da Penal com estrutura própria. O Departamento tem engenheiros qualificados para a elaboração do projeto e toda a estrutura que inclui até uma usina de asfalto própria”, justificou Ezequiel Neiva.

Texto e foto: Assessoria