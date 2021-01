Deputado Ezequiel Neiva destina equipamentos agrícolas à associação rural para atender Cerejeiras e Corumbiara

Parlamentar afirmou que o recurso irá beneficiar dezenas de pequenos produtores da região

Associação dos Produtores Rurais do Alto Paraíso (Aralp), na Linha 3ª Eixo, no limite dos municípios de Cerejeiras e Corumbiara, foi contemplada com emenda parlamentar do deputado Ezequiel Neiva (PTB), no valor de R$ 60 mil, para a compra de equipamentos agrícolas. O recurso que está na conta da associação é para a aquisição de um distribuidor semeadeira monodisco 600; uma grade aradora controle remoto 14x26x6mm; um perfurador de solo; uma pá trazeira agrícola 220L mecânica e um distribuidor de calcário e adubo.

Ezequiel Neiva afirma que o recurso beneficiará diretamente dezenas de pequenos produtores de leite. Ao destacar a importância do investimento, o deputado explica que o município de Corumbiara tem pouco mais de sete mil habitantes, sendo aproximadamente 65% trabalhadores e residentes na zona rural. E os outros 35% na área urbana, praticamente todos são pequenos proprietários rurais que retiram da terra o seu sustendo e de sua família, conforme dados a Associação Rural Alto Paraíso.

Neiva salienta que tem destinado recurso para diversas associações rurais por todo o Estado, como forma de incentivar o homem do campo. Disse que é importante contribuir para que os produtores possam buscar alternativas para facilitar o trabalho no campo, aumentar a produtividade, visando aumento de renda e melhoria na qualidade de vida e, consequentemente agregar valores aos produtos produzidos no campo, tanto na produção de alimentos para os animais na produção de silagem, quanto no aumento da produtividade de leite e carnes do município.

Texto e foto: Assessoria