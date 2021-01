Deputado Ezequiel Neiva destina 14 tubos armcos para Machadinho D’Oeste

Tubos substituirão 14 pontes de madeira na região

Nesta semana o município de Machadinho D’Oeste recebeu 14 bueiros armcos (tubos em aço galvanizado), adquiridos por meio de emenda parlamentar do deputado Ezequiel Neiva (PTB). Nessa aquisição o deputado investiu quase R$ 300 mil para eliminar pontes velhas de madeira no setor rural do município, visando à melhoria das estradas para o escoamento da produção agropecuária.

Neiva afirmou que Machadinho terá 14 pontes velhas de madeira a menos. “Os tubos metálicos têm durabilidade aproximada de 50 anos. Representam um avanço para o setor rural que sofre tanto sofre com pontes velhas, sem reforma”, observou o parlamentar ao destacar que tem cumprido o compromisso firmado com o homem do campo na região de Machadinho.

Representante do deputado Neiva na região de Machadinho, Celso Coelho explicou que os tubos serão instalados nos seguintes pontos: 3 na MA-16; 1 na MA-17; 1 na MA-39; um na Linha MA-35; um na MA-43; um na LI-25; um na LI-32; um na TB-11; MP 03, um na Linha C1-A e 2 na Linha C-9.

Além do compromisso de destinar tubos armcos todos os anos ao município de Machadinho, Neiva atenderá mais 10 associações rurais destinando equipamentos agrícolas. O deputado destaca que há outras duas associações aguardando a liberação de benefícios, sendo uma Van para atender estudantes e um trator agrícola.

Texto e foto: Assessoria