Deputado Ezequiel destinará uma caçamba para o distrito de Nova Dimensão, em Nova Mamoré

Em reunião com o prefeito eleito, parlamentar destacou os investimentos realizados no município

Em reunião com o prefeito eleito de Nova Mamoré, Marcélio Brasileiro (DEM), e com os vereadores Anael da 28 (Podemos), Jair da 29 (eleito-Patriota) e Abílio (eleito-Patriota), o deputado Ezequiel Neiva (PTB) firmou compromisso para destinar um caminhão basculante (caçamba) ao município de Nova Mamoré, para atender as demandas do distrito de Nova Dimensão. Também participou da reunião o produtor Adalto Ferreira, uma das principais lideranças do município.

Ezequiel Neiva destacou ao prefeito eleito os investimentos que têm realizado no município. Citou como exemplo mais recente a destinação de R$ 600 mil na compra de bueiros armcos (tubos em aço galvanizado) para melhoria da infraestrutura das estradas na região de Nova Dimensão. “Eliminamos diversas pontes velhas de madeira, solucionando problemas históricos naquele distrito”, observou o parlamentar.

O deputado afirmou que a caçamba será muito importante para Nova Dimensão. Ressaltou que o distrito é um dos maiores de Rondônia, com ampla produção de gado de corte e de leite, além do cultivo da banana, mandioca entre outros. “O município tem se desenvolvido muito nos últimos anos. Essa caçamba será importante para a manutenção das estradas da região”, atentou Neiva.

Texto e foto: Assessoria