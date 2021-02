Deputado Edson Martins recebe representantes do vale do Anari para discutir liberação de recursos

Emenda vai garantir a reestruturação da iluminação do canteiro central da avenida Acyr

O deputado estadual Edson Martins (MDB), recebeu em seu gabinete na última terça-feira (23), o prefeito do município de Vale do Anari, Anildo Alberton (PP), acompanhado do vereador Ueliton Polaquinho (PSB) e do secretário de obras Cleone Lima.

O encontro marcou mais um compromisso de emenda parlamentar no valor de R$200 mil para o município. O valor será para a reestruturação e manutenção da iluminação decorativa do canteiro central da avenida Acyr José Damasceno.

O deputado Edson Martins lembrou que em 2016 esteve no ato de entrega da iluminação decorativa da avenida, obra executada via emenda parlamentar no valor total de R$ 200 mil.

“Na época, providenciei através de emenda parlamentar de minha autoria o valor de R$200 mil para a execução do projeto que iria iluminar e decorar todo o canteiro. No dia da inauguração, foi uma festa, estavam presentes as autoridades e grande parte da população da cidade que havia ficado ainda mais bonita e iluminada”, comentou o deputado Edson Martins.

Texto e foto: Assessoria