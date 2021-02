Deputado Dr. Neidson confirma recursos para atender demandas de Ouro Preto do Oeste

Parlamentar recebeu o vereador Graucimar Ferreria de Souza e confirmou a liberação de mais de R$ 180 mil para investimentos na Associação Pestalozzi

Na manhã desta terça-feira (9), o deputado estadual Dr. Neidson (PMN) recebeu a visita do vereador de Ouro Preto do Oeste, Graucimar Ferreira de Souza (DC). Através de ofício entregue ao deputado, o vereador solicitou recurso de emenda parlamentar para atender a Associação Pestalozzi do município.

“Eu me comprometi com a liberação de R$ 181 mil para a reforma da cozinha e do refeitório, e também para obras de ampliação do prédio onde funciona a sede da entidade com a construção de mais salas. Com isso, mais cursos poderão ser oferecidos para a população”, destacou o deputado, que esteve na sede da Pestalozzi na companhia do vereador.

Graucimar de Souza ainda questionou o Dr. Neidson sobre o projeto Bombeiro Militar Mirim de Ouro Preto do Oeste. O parlamentar, no ano passado, destinou recurso no valor de R$ 180 mil para a aquisição de uma Van que atenderá a corporação.

“Já está tudo certo quanto a liberação do recurso, faltando apenas a compra do veículo”, confirmou Dr. Neidson.

Também em 2020, e ainda para atender Ouro Preto do Oeste, o deputado destinou emenda de R$ 96 mil para a compra de um veículo que dará suporte ao Lar dos Idosos.”É uma mini van que será muito útil para levar os idosos às consultas e fazer o transporte deles com segurança e conforto”, concluiu o deputado.

Texto: Juliana Martins-ALE/RO

Foto: Marcos Figueira-ALE/RO