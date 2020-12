Deputado Cirone Deiró reconhece avanços no Departamento de Estradas de Rodagens

Parlamentar destacou a aprovação de recursos pelos deputados estaduais e a aquisição de equipamentos para reforçar o trabalho do DER

O presidente da Comissão de Agricultura, deputado Cirone Deiró (PODE) avaliou de forma positiva os investimentos que estão sendo realizados pelo diretor do Departamento de Estradas de Rodagens e Transportes-DER, Elias Rezende na recuperação das rodovias estaduais. O parlamentar destacou ainda o compromisso da assembleia legislativa na aprovação dos recursos de abertura de crédito para viabilizar as ações do DER.

Esses recursos estão sendo investidos na execução de obras de melhorias e ainda na compra de equipamentos que está reforçando o parque de máquinas próprio.

De acordo com o deputado Cirone Deiró, o governador Marcos Rocha e o diretor do DER, Elias Rezende estão em sintonia com a permanente demanda dos rondonienses por melhorias nas rodovias nos 52 municípios e seus distritos. O DER é responsável pela manutenção e recuperação de 1.632 km de vias pavimentadas e outros quatro mil não pavimentadas. “Esse foi um ano atípico, mas tivemos importantes avanços na estruturação do DER que entrará 2021, com todas as condições necessárias para trabalhar em nossas rodovias e estradas”, afirmou.

O presidente da Comissão de Agricultura destacou ainda a recente aprovação de crédito adicional suplementar para o Departamento de Estradas de Rodagens e Transportes, no valor de R$ 44 milhões. Cirone também registrou a chegada de motoniveladoras e rolos compactadores que vão reforçar a frota de maquinários que atendem as estradas de Rondônia. Cerca de R$ 5 milhões foram investidos na compra desses equipamentos. “Esses maquinários vão trazer benefício direto para os rondonienses que usam diariamente as rodovias e estradas que são de responsabilidade do DER”, assegurou.

Texto: Edna Okabayashi-ALE/RO

Foto: Assessoria