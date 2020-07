Deputado Cirone Deiró libera recursos para execução de obras no município de Ministro Andreazza

Recursos de emenda parlamentar liberados pelo deputado Cirone Deiró serão investidos na aquisição de massa asfáltica para a execução de obras de recuperação do asfalto nas vias urbanas do município. Foram destinados R$ 100 mil para o prefeito Wilson Laurenti realizar as obras de melhoria urbana. Outros R$ 85 mil, foram destinados para a Associação Rural Unidos Venceremos (ARUVE), para a aquisição de uma máquina de beneficiamento de café. Pela proximidade com o município de Cacoal, Ministro Andreazza também tem se destacado na cafeicultura.

De acordo com o deputado Cirone Deiró, a liberação dos recursos atendeu a solicitação do prefeito Wilson Laurenti que tem demonstrado compromisso na busca de soluções para os problemas da população local. “Investir nos municípios traz benefícios reais para a vida das pessoas. Na Assembleia Legislativa tenho trabalhado com o propósito de destinar recursos para áreas que fortaleçam o desenvolvimento local com a geração de emprego e renda, no campo e na cidade”, explicou.

De acordo com o deputado Cirone Deiró, a liberação dos recursos atendeu a solicitação do prefeito Wilson Laurenti que tem demonstrado compromisso na busca de soluções para os problemas da população local. “Investir nos municípios traz benefícios reais para a vida das pessoas. Na Assembleia Legislativa tenho trabalhado com o propósito de destinar recursos para áreas que fortaleçam o desenvolvimento local com a geração de emprego e renda, no campo e na cidade”, explicou.

O prefeito Wilson Laurenti reconheceu o excelente trabalho que o deputado Cirone Deiró tem realizado em prol do desenvolvimento dos municípios rondonienses. Segundo ele, o trabalho do deputado demonstra seu compromisso com a melhoria da qualidade de vida das pessoas. “É um grande parceiro que temos na Assembleia. Já atendeu outras demandas da população local e está sempre a nossa disposição”, afirmou o chefe do executivo municipal.

Segundo o agricultor, Gerson Pinto de Freitas, presidente da Associação Rural Unidos Venceremos-ARUVE, os recursos liberados por meio de emenda parlamentar do deputado Cirone Deiró atendem uma antiga reivindicação dos cafeicultores do município. Na avaliação do agricultor, a aquisição de uma máquina de beneficiamento de café vai agregar valor a produção dos cafeicultores e reduzir os gastos para fazer a limpeza, ventilação e descasque do café. “Nossa palavra é de agradecimento pelo apoio que temos recebidos do deputado Cirone Deiró”, finalizou.

Por: Edna Okabayashi