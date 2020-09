Deputado Cirone Deiró entrega equipamentos para agricultores

Presidente da Comissão de Agricultura, Cirone Deiró, amplia o trabalho pelo fortalecimento da agricultura

Na última semana, o deputado Cirone Deiró (PODE) fez a entrega de colhedora de forragem e carreta agrícola basculante para os agricultores da associação JK, localizada no distrito de Pacarana, município de Espigão do Oeste. Em fevereiro, o deputado Cirone Deiró já havia entregue aos técnicos da Emater local, um veículo tipo Pick-up Hillux para ser usado na assistência aos agricultores. Os recursos destinados pelo deputado ao distrito de Pacarana somam mais de R$ 150 mil.

De acordo com o deputado, as entregas que estão sendo realizadas esse ano fazem parte do trabalho iniciado ainda no início do seu mandato, em parceria com o governador Marcos Rocha e buscou ampliar os investimentos na produção agrícola. Durante a entrega dos equipamentos o parlamentar reafirmou seu compromisso de intensificar ainda mais esse trabalho. “Quando realizei a entrega das caminhonetes para a Emater firmei esse compromisso com a associação JK, isso diz muito sobre o estilo de uma nova política que tenho adotado desde o início do meu mandato, uma política não de promessas, mas sim de compromisso”, afirmou, ao agradecer a parceria da Secretaria de Estado da Agricultura-Seagri e da Emater.

Para o secretário municipal de agricultura do município de Espigão do Oeste, Agostinho Matos, o compromisso do parlamentar com a agricultura pode ser constatado pelas suas ações. “Agradeço ao deputado que atendeu a associação com esses implementos agrícolas que vão fazer uma diferença muito grande na rotina de trabalho desses produtores. Eu sou um grande apaixonado pela agricultura e pelo quanto ela proporciona mudança de vida para essas pessoas, por isso tenho grande apreço e reconhecimento por esse trabalho de busca por recurso que o deputado tem feito dia e noite para investir na agricultura familiar da nossa região. Deixo aqui registrado que você deputado e a associação JK podem contar com o apoio técnico da secretaria municipal de agricultura para somar ainda mais ao seu trabalho”, registrou.

Para o agricultor Adriano Duarte, presidente da Associação JK, o deputado Cirone Deiró tem sido uma das melhores revelações dessa legislatura. “Só temos a agradecer ao deputado por nos ajudar. Até o momento, ele foi o único que realmente fez algo de concreto por nós e por essa região que é muito carente desse apoio político. Estamos tão acostumados com as antigas promessas, que muitas pessoas ficaram desacreditadas quando ele disse que faria isso por nós, mas hoje, com a entrega desses equipamentos, ele proporciona além de qualidade de trabalho uma nova esperança para nossa gente”, comemorou.

O produtor Ailton Pereira celebrou a conquista histórica para os agricultores da associação JK. Segundo ele, por anos, os agricultores sofrem com a falta desses implementos tão necessários a rotina no campo. “Nós tínhamos um outro equipamento, porém muito antigo, que na verdade dificultava ainda mais nosso trabalho, pois estava sempre precisando de reparo. Conhecemos o deputado Cirone e vimos nele a oportunidade de nos representar pela busca desses recursos para nossa associação e hoje estamos aqui agraciados por esses dois equipamentos. A gente espera daqui para frente trabalhar muito mais e da melhor forma”, comemorou.

O vereador Joveci do Pacarana, presidente da Câmara de vereadores do município de Espigão do Oeste, usou a tribuna para destacar o importante trabalho do deputado Cirone Deiró em prol dos agricultores do distrito. Segundo o vereador, até o momento, o deputado tem uma atuação exemplar em defesa da agricultura. “Estamos muito honrados com o resultado do trabalho que o deputado tem realizado em defesa dos agricultores e também com ações práticas com a liberação de recursos junto ao governo do estado”, concluiu.

Texto: Edna Okabayashi-ALE/RO

Foto: Assessoria