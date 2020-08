Deputado Cirone Deiró destina R$ 1,5 milhão para investimentos em obras de revitalização e melhorias na rodoviária de Cacoal

O parlamentar relatou ao governador Marcos Rocha que a última reforma no local foi realizada em 2003, ainda gestão da ex-prefeita Sueli Aragão

A Rodoviária Intermunicipal Armelindo Corá do município de Cacoal receberá investimentos de R$ 1,5 milhão viabilizados pelo deputado Cirone Deiró (PODEMOS) junto ao governador Marcos Rocha. O projeto apresentado pelo parlamentar para a liberação dos recursos destinados a execução das obras de melhoria no terminal rodoviário da Capital do Café foi elaborado pela equipe da prefeitura de Cacoal em parceria com os técnicos da Associação Rondoniense dos Municípios-Arom.

A liberação dos recursos encerra um ciclo iniciado ainda no início do mandato do deputado Cirone Deiró, quando ele começou a trabalhar pela viabilização dos recursos para a execução das obras de melhoria e revitalização da rodoviária intermunicipal de Cacoal. Os recursos serão liberados por meio de um convênio com a prefeitura de Cacoal. Nessa primeira fase de execução da obra serão investidos R$ 1.745.038,23, incluindo a contrapartida da prefeitura de Cacoal. “Meu reconhecimento ao trabalho do diretor do DER, Elias Rezende e sua equipe pelo esforço e comprometimento em solucionar as demandas que tenho apresentado em nome da população”, destacou o deputado.

De acordo com o deputado Cirone Deiró, o projeto contempla uma reforma e revitalização completa do terminal que tem uma área de 4.851,75 m², sendo que desse total, 1.130,28 m², são de área construídas. Segundo o deputado, as obras de reforma e revitalização incluem troca completa do telhado, instalação de nova rede elétrica e hidráulica, substituição do piso, construção de rampa de acessibilidade, construção de banheiros novos e modernos, construção da área de controle e restrição na plataforma de embarque e desembarque. Ao todo serão 29 salas, incluindo setor de recepção no pavimento térreo e superior. Além da climatização de todo o ambiente usado pelos passageiros e trabalhadores do local.

Para o deputado Cirone Deiró as obras de melhorias e revitalização da rodoviária vão trazer mais conforto aos usuários e também valorizar o setor do comércio atacadista que está localizado na região. “O estacionamento que hoje é um grande problema para a região, será contemplado, com um espaço de mais de 3.500 m², com 142 vagas de carro, que estarão à disposição, não apenas dos usuários do terminal rodoviário, mas também para atender os clientes do comércio atacadista da região.

Em audiência com o governador Marcos Rocha, para apresentar o projeto de melhorias e revitalização do terminal rodoviário de Cacoal, o deputado Cirone Deiró lembrou ao governador que a última reforma no local foi realizada ainda em 2003, na gestão da ex-prefeita Sueli Aragão. “Desde então nenhum investimento em infraestrutura para melhorar o atendimento aos usuários e aos trabalhadores das empresas de transporte foi realizado. Essa é uma importante conquista não apenas para a população de Cacoal, mas para todos aqueles que usam o transporte intermunicipal. A partir desses investimentos vamos melhorar nossa capacidade de atender de forma digna todos os usuários e trabalhadores das empresas prestadoras de serviço”, concluiu, ao agradecer o apoio e parceria do governador Marcos Rocha.

