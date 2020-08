Deputado Cirone Deiró consegue recursos para a contratação de leitos de UTIs para reforçar o atendimento na Macro Região II

Além dos leitos de UTIs, os recursos também garantem a contratação demédicos, enfermeiros, fisioterapeutas, auxiliares de enfermagem, administrativos, entre outros profissionais, necessários a assistência médica aos pacientes em tratamento da Covid.

Trabalhando desde o mês de julho para resolver os problemas que afetaram o atendimento médico no Complexo Hospitalar de Cacoal, responsável pela Macro Região II, o deputado Cirone Deiró conseguiu na manhã dessa terça-feira, 04 de agosto, a liberação da nota de empenho no valor de R$ 3,4 milhões. Os recursos serão destinados para a contratação de 12 leitos de UTIs e dos profissionais médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, auxiliares de enfermagem e demais trabalhadores necessários ao funcionamento das novas Unidades de Terapias Intensivas-UTIs que serão contratadas na rede particular de saúde de Cacoal.

Os recursos serão liberados por meio de convênio com a prefeitura de Cacoal, que entrará com uma contrapartida para a execução dos serviços de assistência médica aos pacientes em tratamento da Covid.

A contratação dos profissionais de saúde e também dos 12 leitos de UTIs foram autorizadas pelo governador Marcos Rocha, durante reunião com o deputado, na última semana do mês de julho, desde então, Cirone Deiró vem acompanhando diariamente o rito burocrático que envolve a liberação dos recursos e a contratação dos serviços de assistência médica aos pacientes em tratamento da Covid-19 da Macro Região II. “A liberação dos recursos e a nota de empenho é um divisor de águas no processo que precisamos percorrer para a assinatura desse importante convênio para o município de Cacoal e região”, esclareceu.

Segundo o parlamentar, essa contratação de UTIs e também dos profissionais da área da saúde e de apoio foi a alternativa encontrada para minimizar os problemas provocados pela superlotação do Hospital Regional e do Hospital de Emergência e Urgência de Cacoal- Heuro. “Diante da dificuldade da contratação dos profissionais em caráter emergencial realizados pela Secretaria de Estadoda Saúde-Sesau, por meio do processo seletivo, apresentamos ao governador Marcos Rocha possibilidade de terceirizar os serviços por meio da contratação dos leitos de UTIs e profissionais da saúde da rede privada hospitalar”, explicou.

CironeDeiró agradeceu o comprometimento e parceria da equipe do governador Marcos Rocha que se dedicou para dar agilidade ao processo que visa a contratação dos profissionais da saúde, trabalhadores administrativo e de limpeza, além dos leitos de UTIs na rede hospitalar privada. “Com o apoio e esforço de todos, estamos avançando na busca de soluções emergenciais para atender à crescente demanda por leitos de UTIs na Macro Região II. Minha palavra de gratidão a todos que estão comprometidos com a solução desse problema, especialmente ao governador Marcos Rocha”, concluiu.

Fonte: Assessoria