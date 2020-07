Deputado Cirone Deiró cobrou prioridade na recuperação das rodovias ao novo diretor do DER

Elias Rezende agradeceu o apoio dos deputados e assumiu o compromisso de dar solução às reivindicações apresentadas

O deputado Cirone Deiró se mostrou otimista em relação ao novo diretor do Departamento de Estrada e Rodagens (DER), Elias Rezende, que iniciou sua agenda de trabalho percorrendo todas as regionais do órgão no interior do estado. Na última sexta-feira, 26, Elias Rezende, acompanhado do vice governador Zé Jordan esteve em Cacoal, quando se reuniu com os deputados Cirone Deiró e Adaílton Fúria e a prefeita Glaucione Rodrigues, além de empresários e segmentos do setor produtivo. Também acompanharam a agenda, o secretário regional Celso Adame e a deputada federal Jaqueline Cassol.

De acordo com o deputado Cirone Deiró, na última semana, foi aprovado na Assembleia Legislativa com o voto de todos os deputados, mais de R$ 38 milhões para serem investidos em ações de recuperação e manutenção das rodovias estaduais. “A aprovação desse recurso é uma demonstração de que o novo diretor do DER terá todas as condições favoráveis para realizar um trabalho que vinha sendo reivindicado desde o início do governo Marcos Rocha. Manter as rodovias estaduais em condições de boa trafegabilidade deve ser prioridade do DER”, alertou.

Cirone Deiró lembrou que esse alerta foi feito no início do governo Marcos Rocha, quando solicitou que ao ex-diretor do DER elaborasse um Plano de Ação Emergencial para a recuperação das rodovias, especialmente na região central do estado. Segundo ele, a medida buscava atender reivindicação do setor produtivo que depende dessas rodovias para escoar a safra de grãos e transportar o rebanho bovino. Além de manter a trafegabilidade entre os municípios. “Lamento, mas poucas das nossas propostas e reivindicações foram atendidas. Estou acreditando muito nessa nova fase do DER e no compromisso de trabalho técnico do diretor Elias Rezende que assume o desafio de fazer este ano, o trabalho que não foi feito até o momento”, avaliou.

Elias Rezende agradeceu a receptividade que vem recebendo em todas as regiões visitadas. Segundo ele, a determinação do governador Marcos Rocha é trabalhar em sintonia com os anseios da população, especialmente do setor produtivo. “Por isso, recebo com tranquilidade as reivindicações apresentadas pelo deputado Cirone Deiró, porque essas reivindicações representam o anseio do rondonienses, especialmente do setor produtivo e empresarial”, finalizou.

Texto: Edna Okabayashi

Foto: Assessoria