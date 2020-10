Deputado Cirone Deiró busca apoio do governador Marcos Rocha para levar pavimentação asfáltica ao distrito de Divinópolis

Parlamentar defendeu a necessidade de reforçar a ligação entre o campo e a cidade para a economia do município

“A pavimentação da Rodovia do Café- RO 486 até o distrito de Divinópolis atende uma antiga reivindicação daquela comunidade e vai melhorar as condições de vida dos agricultores e as famílias daquela região”, afirmou o deputado Cirone Deiró (PODE) ao defender junto ao governador Marcos Rocha a execução de sete quilômetros de asfalto para interligar o distrito localizado na linha 14, área rural do município, até o centro de Cacoal.

A Rodovia do Café se tornou uma importante via de acesso dos agricultores por interligar todas as vias daquela região ao centro urbano do município.

De acordo com o parlamentar, o município de Cacoal conta com cerca de 6 mil propriedades rurais e sua produção agrícola contribui para o fortalecimento da economia local. “Podemos constatar essa realidade durante as feiras livres que são realizadas em todos os dias da semana em diferentes bairros do município. Nessas feiras os agricultores comercializam parte de sua produção direta a moradores da área urbana. Essa conexão do homem do campo com a cidade precisa ser apoiada com a conclusão dessa obra de pavimentação asfáltica”, defendeu.

Cirone Deiró manifestou sua confiança no trabalho do diretor do Departamento de Estradas e Rodagens de Rondônia – DER, Elias Rezende e no compromisso do governador Marcos Rocha com o desenvolvimento dos municípios. Segundo o parlamentar, esse compromisso do governador tem se transformado em benefícios para a população. Ele citou como exemplo a recente liberação de cerca de R$ 20 milhões que a seu pedido foram destinados para executar projetos na área de infraestrutura urbana, reforma da rodoviária, além dos investimentos na saúde.

Para o agricultor Claudinei Luiz de Souza, presidente de Associação dos Produtores rurais da Comunidade Santo Antônio- ASPRUSA, situada na linha 14, o trabalho do deputado Cirone Deiró está atendo as expectativas dos agricultores e suas famílias. “Recentemente o deputado Cirone Deiró nos beneficiou com a liberação de recursos para a compra de um secador de café. Agora, recebemos essa informação de que ele está trabalhando pela execução de sete quilômetros de asfalto que vai interligar o distrito ao município de Cacoal”, agradeceu.

Claudinei Luiz de Souza que reside no local, há mais de 30 anos, reconheceu que a proposta do deputado Cirone defendida junto ao governador Marcos Rocha atende uma antiga reivindicação dos agricultores que transitam diariamente pela Rodovia do Café. “O deputado Cirone Deiró demonstra ter uma visão voltada para os interesses dos agricultores, ao defender esse projeto que vai trazer tantos benefícios para os produtores da linha 14, e ainda facilitar o acesso ao estado do Mato Grosso, já que o Distrito de Divinópolis está distante do estado vizinho apenas 80 quilômetros”, afirmou, ao lembrar que além da cafeicultura, a região também se destaca na pecuária de leite e corte.



Texto: Edna Okabayashi-ALE/RO