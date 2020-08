Deputado Cirone Deiró assume compromisso com suinocultores de Rolim de Moura

Emenda parlamentar de autoria do deputado Cirone Deiro no valor de R$ 100 mil destinada a compra de 50 matrizes que serão distribuídas aos produtores cadastrados pela secretaria municipal de agricultura

“A suinocultura tem se revelado uma importante alternativa para a diversificação da atividade para os agricultores rondonienses. O município de Rolim de Moura tem as condições necessárias para ter êxito também na criação de suínos e contribuir com o fornecimento de carne de qualidade ao mercado consumidor da região”, afirmou o deputado Cirone Deiró, em reunião com representantes dos produtores, prefeito e vereadores de Rolim de Moura. O parlamentar ouviu dos representantes dos agricultores as dificuldades que tem encontrado na busca do melhoramento genético do plantel e também recebeu um pedido de destinação de recursos por meio de emenda parlamentar para o fortalecimento da atividade no município.

Para a agricultora Maria Pereira dos Santos, moradora da linha 188, a disposição do deputado Cirone Deiró em ouvir e acolher as demandas dos agricultores é uma demonstração do seu compromisso com quem está na roça produzindo alimentos. “Ao conversar com o deputado Cirone, e ouvir os projetos que ele tem defendido para a agricultura, isso animou a todos, que estamos em busca de soluções para os problemas que temos vivenciado aqui em Rolim de Moura. Esse recurso de emenda parlamentar do deputado para a compra de 50 matrizes é um grande marco para quem está há anos, trabalhando na produção de suínos”, celebrou a produtora rural.

O prefeito Luiz Schock agradeceu a presença e o apoio do deputado ao fortalecimento da agricultura de Rondônia, especialmente, do município de Rolim de Moura. “Tenho acompanhado o trabalho do deputado Cirone Deiró na presidência da comissão de agricultura. Ele tem defendido os interesses de todas as áreas da atividade agrícola. Precisamos dessa ajuda e parceria com os nossos produtores rurais, estaremos sempre de portas abertas para receber esse apoio que com certeza contribuirá para diversificar a produção do nosso município”, afirmou o prefeito.

Para o vereador Chico do Sindicato, o apoio do deputado vai permitir aos agricultores ter mais uma opção de renda em suas propriedades. Segundo ele, essa era uma antiga reivindicação desses agricultores que precisam transformar suas propriedades em um empreendimento que produza renda e trabalho o ano todo, e não apenas durante o período da safra das lavouras que são cultivadas na propriedade. “Somos gratos pela sensibilidade e apoio do deputado CironeDeiró a esse importante projeto para o nosso município”, disse.

De acordo com o deputado CironeDeiró, alguns fatores podem contribuir com o fortalecimento da suinocultura em Rondônia. Ele destacou o aumento na produção de milho e soja, matéria prima essencial para a produção de alimentos na suinocultura. “Tenho defendido junto ao governador Marcos Rocha o fortalecimento da agricultura como estratégica para o enfrentamento da crise econômica provocada pela pandemia do coronavírus. O governador tem se comprometido com as propostas e projetos que temos apresentados a ele. A liberação desse recurso no valor de R$ 100 mil, referente a uma emenda de minha autoria, já está autorizada pelo governador”, concluiu.

Fonte: Assessoria