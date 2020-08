Deputado Cirone Deiró anuncia unidade de tratamento da Covid para os povos indígenas de Cacoal e região

A medida vai beneficiar mais de 2,6 indígenas que vivem em aldeias de sete municípios da região central do estado

O estado de Rondônia já registrou mais de 40 mil casos de pacientes diagnosticados com a Covid-19.

O crescimento do número de pessoas infectadas atingiu também as comunidades indígenas. Essa realidade comprometeu os serviços rotineiros de assistência médica aos povos indígenas no estado.

Em Cacoal, o atendimento à saúde da população indígena é realizado pela Casa de Saúde Indígena- CASAI que atende mais de 2,6 mil indígenas, de nove diferentes etnias, distribuídas em aldeias localizadas em sete municípios da região central do estado. Com apenas 29 leitos a CASAI precisou ampliar sua estrutura para prestar assistência médica aos indígenas contaminados com a Covid-19.

A necessidade de um novo espaço para atendimento exclusivo aos pacientes indígenas diagnosticados com o novo Coronavírus foi apresentado ao deputado Cirone Deiró (PODE) pela coordenadora do Distrito Sanitário Especial- DSEI, Solange Pereira Vieira Tavares, que solicitou apoio para a disponibilização de um prédio com a estrutura adequada para atender os indígenas em tratamento da doença. Desde que tomou conhecimento do problema o deputado assumiu o compromisso de trabalhar junto ao governador Marcos Rocha para colocar a disposição uma estrutura exclusiva para assegurar o atendimento aos pacientes indígenas em tratamento.

De acordo com a coordenadora Solange Pereira, dentro da medida do possível, todas práticas foram adotadas para manter o isolamento nas aldeias como forma de impedir o contágio dos indígenas pela Covid-19, mesmo assim, nos últimos meses, começaram a surgir os primeiros casos confirmados de indígenas com a doença. “Essa situação nos preocupou, pela falta de leitos na atual estrutura da Casai, e pela necessidade de isolamento desses pacientes dos demais que estão em tratamento de outras patologias”, explicou.

O deputado Cirone Deiró e a equipe do governador Marcos Rocha encontraram a solução colocando à disposição da coordenadora do Distrito Sanitário Especial- DSEI, o prédio do Credpad que foi destinado para funcionar como uma extensão dos serviços da Casa de Saúde Indígena- CASAI de Cacoal. No local funcionará o atendimento exclusivamente aos indígenas diagnosticados e em tratamento da Covid. “Todas as medidas de prevenção e tratamento que estão sendo adotadas na rede pública de saúde, também deverão ser adotadas nessa unidade que atenderá os povos indígenas de Cacoal e região”, afirmou o parlamentar.

Em nome do coordenador da Superintendente de Políticas Sobre Drogas do Governo de Rondônia- Sepoad, Luiz Gustavo, o deputado Cirone Deiró agradeceu toda a equipe do governador Marcos Rocha pelo esforço demonstrado em melhorar as condições de atendimento aos indígenas do município de Cacoal e região central do estado. “Cacoal tem uma relação de respeito e harmonia com os povos indígenas. Particularmente, tenho grande zelo pela história de toda população indígena, meu mandato sempre estará a serviço do pioneirismo e do bem estar dos povos indígenas”, finalizou.

Texto: Edna Okabayashi-ALE/RO