Deputado Anderson indica que SESAU e Governo disponibilizem kits de alta precisão para exames no LACEN

Informação recebida pelo parlamentar é de que novos testes estão em falta desde abril

Após tomar conhecimento de informações da diretora do Laboratório Central de Saúde Pública de Rondônia (LACEN-RO), sobre a falta de insumos, kits RT-PCR completos para testagem da COVID19 – novo coronavírus, o deputado Anderson Pereira (PROS), encaminhou ofício para o Governo do Estado e Secretaria de Estado da Saúde (SESAU) cobrando informações sobre a disponibilidade dos respectivos materiais.



As informações apuradas são que o LACEN não recebe os materiais desde o mês de abril do corrente ano, kit RT-PCR capaz de detectar precocemente a presença do coronavírus no sistema imunológico com alta precisão, considerando fundamental para diminuir o risco de propagação da doença , além de confirmar se a causa da morte do paciente foi ao não decorrente da patologia.



Vale destacar que, com a falta dos kits completos para testagem, os números de casos positivos e óbitos sofrem oscilações bruscas.



Anderson Pereira alerta que com o passar das fases de distanciamento, isolamento e o retorno das atividades, sem os referidos kits pode resultar num agravamento progressivo da doença, causa esta que precisa ser combatida.



A ação do parlamentar é com máxima urgência visando a garantia dos direitos fundamentais dos cidadãos, para adoção de medidas efetivas no combate ao vírus, que em todo mundo causou grande devastação de vidas.

Texto: Assessoria

Foto: Marcos Figueira-ALE/RO