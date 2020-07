Deputado Anderson cobra Governo e Caerd por melhorias no abastecimento de água

O deputado estadual Anderson Pereira (PROS), indicou ao Governo do Estado de Rondônia e a Companhia de Águas e Esgotos (Caerd), que seja realizado de forma urgente melhorias, reparos no abastecimento de água no Residencial Cristal da Calama, localizado na região Leste de Porto Velho.

A cobrança do deputado Anderson é decorrente do clamor social de centenas famílias que enfrentam o problema de falta de abastecimento há vários dias, tendo de recorrem a meios de obtenção para que não haja prejuízos financeiros ou produtivo.Anderson Pereira destaca, que a população é obrigada, forçada a racionar água para que não haja danos impactantes devido as falhas no serviços oferecido pela Caerd.

O parlamentar ressalta que em meio a pandemia da COVID19 – novo Coronavírus a água é elemento essencial para higienização adequada prevenindo de contaminações. Entendendo as necessidades apontadas, o deputado Anderson quer que medidas sejam tomadas, tanto pelo Governo quanto pela Caerd que encaminhem equipes até o local para diagnosticar o problema, dar as devidas atenções e resolver de uma fez por toda, que levará tranquilidade aos moradores.

Texto e foto: Assessoria