Deputado Alex Silva reforça lei que visa inibir a violência doméstica em condomínios

Parlamentar esteve em condomínio na capital, reforçando a necessidade de se denunciar os crimes de violência doméstica

Na última sexta-feira (14), o deputado Alex Silva (Republicanos) este no Condomínio Residencial Bromélia, no Bairro Novo, em Porto Velho, com o objetivo de levar ao conhecimento dos moradores, a Lei de sua autoria, N°4.675 de 06/12/2019, que obriga os condomínios residenciais a comunicarem os órgãos de segurança pública sobre ocorrências ou indícios de violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente ou idoso em seus interiores.

A síndica Simone Freitas, que já está a frente do Bromélia há 4 anos, recebeu das mãos do parlamentar a placa com a Lei, que já está disponibilizada no quiosque de lazer do condomínio para que as 168 famílias que lá residem possam conhecer o seu direito garantido por lei.

O deputado contou que as ações já são realizadas durante todo o seu mandato, mas que nesse mês de agosto estarão sendo intensificadas devido à campanha de conscientização “Agosto Lilás”, e outras leis de amparo à mulher de sua autoria também já foram sancionadas pelo Executivo.

“Devido à campanha Agosto Lilás, estamos intensificando ainda mais as ações que já costumamos realizar, para alertar e conscientizar a população em geral sobre a violência sofrida por milhares de mulheres diariamente, e mais ainda neste momento de isolamento social e de quarentena ocasionados pela pandemia”, afirmou o deputado.

Fonte: Assessoria