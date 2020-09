Deputado Alex Silva alerta para a prevenção ao suicídio, na campanha Setembro Amarelo

Parlamentar alertou que, com a pandemia, mais pessoas estão depressivas e com ansiedade, o que gera preocupação

O deputado Alex Silva (Republicanos) usou a tribuna da Assembleia Legislativa, na sessão desta terça-feira (01), para alertar para a campanha Setembro Amarelo, mês dedicado à prevenção ao suicídio.

“Infelizmente, o número de suicídios têm crescido no Estado, no Brasil e no mundo. São 12 mil vítimas por ano no Brasil e cerca de 1 milhão no mundo. Vivemos num momento de pandemia e isso tem gerado muitos transtornos econômicos, de saúde física e mental. E a depressão profunda, uma ansiedade, pode desencadear ao suicídio”, destacou o parlamentar.

Alex Silva chamou a atenção dos pais dos adolescentes, para que estejam atentos aos filhos, observando possíveis sinais de mudança de comportamento. “Iniciamos hoje esta campanha, com o apoio de todos os deputados e de toda a sociedade. Nossa intenção é alertar, é chamar a atenção que as pessoas possam valorizar a vida, mostrar o valor da vida. Quem sofre de depressão ou ansiedade, que procure uma ajuda profissional, um conforto espiritual numa igreja, um apoio com a família, com os amigos”, afirmou.

O parlamentar disse que “estamos engajados nessa campanha contra o suicídio. Viva a vida, a vida é bela. Temos famílias, temos amigos. Temos problemas, é verdade. Mas viver é maravilhoso. Não posso deixar de registrar aqui a minha fé em Deus. Deus é o nosso refúgio, nosso amparo e a nossa fortaleza. Ele quem nos sustenta e nos dá a força para encarar os desafios da vida”.

Fonte: ALE/RO