Deputado Alex Redano garante R$ 260 mil em emenda para a recuperação de vicinais em Jorge Teixeira

A ação do parlamentar vai garantir trafegabilidade e escoamento da produção

O deputado estadual Alex Redano (Republicanos) destinou recurso de emenda parlamentar para o município de Governador Jorge Teixeira, no total de R$ 260 mil. O convênio para a liberação do recurso já foi assinado entre o Departamento de Estradas de Rodagens (DER) e a prefeitura, no último dia 14. Haverá ainda uma contrapartida do município na ordem de R$ 13 mil.

Várias estradas vicinais receberão a recuperação no município, permitindo assim melhor trafegabilidade e o escoamento da produção agropecuária, pois esta é a maior reivindicação dos produtores do Estado que no período chuvoso veem as estradas serem destruídas pela força das águas.

“Agora com esta emenda, a prefeitura de Jorge Teixeira terá recursos para recuperar suas estradas, tendo em vista que a malha viária é muito extensa e o município não consegue dar conta com recursos próprios”, salientou o deputado Redano, que tem auxiliado vários municípios de Rondônia com emenda parlamentar individual.

Com a assinatura do convênio, o recurso da emenda será depositado em conta específica e terá 60 dias para a conclusão dos trabalhos.

Fonte: ALE/RO