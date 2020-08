Decreto revoga suspensão de cartões do transporte de idosos e estudantes

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transporte (Semtran), voltou a autorizar nesta terça-feira (17) o uso dos cartões do transporte coletivo urbano para estudantes e idosos e dá outras providências. O Decreto nº 16.865 revoga o Decreto nº 16.760, que estava em vigor desde 02 de julho de 2020.

A proposta anterior baseou-se num levantamento da Semtran que, entre 30% e 35% dos usuários são idosos e, 15% são estudantes. A preocupação era quanto a possibilidade de aglomeração dos idosos, considerados do grupo de risco em relação a pandemia (Covid-19) e, aos estudantes, por terem as aulas presenciais suspensas.

Porto Velho atualmente está na Fase 3, conforme publicação do Decreto n° 25.291, do Governo do Estado de Rondônia, que divulgou as alterações nas fases do distanciamento social, permitindo a abertura de grande parte das atividades usando como base critérios técnicos estabelecidos em decreto para equilibrar saúde e economia.