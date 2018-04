Curta-Metragem “Balanceia” será exibido em festival nordestino de cinema

Após ser exibido plateias de Rondônia, Amazonas, Goiás e Módica, na Itália, o curta-metragem “Balanceia”, de Juraci Júnior e Thiago Oliveira, será apresentado pela primeira vez no nordeste brasileiro. O Festival de Cinema de Palmácia, no Ceará, terá sua abertura oficial hoje (24), às 16h e o curta integra a programação de abertura do festival.

Além da exibição do curta rondoniense, o único selecionado da Região Norte, hoje também serão exibidas as obras “Causos Palmacianos”, de Marcos Lucas, do Ceará, “O Menino e o Louco”, de Julia Ferreira, da Bahia, “Os Gatos de Ulthar” de Antônio Ramon, do Ceará, “Cinematopia”, de João Niella, do Rio de Janeiro e “A Formidável Fabriqueta de Sonhos da Menina Bethina”, de Tiago Ribeiro, do Rio Grande do Sul.

O filme

Uma viagem à ilha tupinambarana de Parintins provoca uma fusão de sentimentos em um homem. As memórias sobre o Festival Folclórico pedem espaço na mente, durante a viagem de volta no barco sobre as águas barrentas do Rio Amazonas. Além do peito pulsar com as lembranças da marujada do Boi Caprichoso e da batucada do Boi Garantido, ribeirinhos protagonizam uma cena inesquecível.

Balanceia reúne, em pouco mais de sete minutos, imagens reais do Festival Folclórico de Parintins de 2017 e o registro de um dos hábitos tradicionais de ribeirinhos que vivem em comunidades ao longo o Rio Amazonas. O filme traz, sob a ótica de um turista, um olhar sobre a atmosfera que une a paixão de um povo pelo seu folclore e a relação entre o homem e a natureza.

Ainda no mês de abril, “Balanceia” será exibido no Festival de Cinema de Três Pontas, Minas Gerais, em maio no Festival de Cinema de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, onde concorre nas categorias Melhor Direção, Roteiro, Montagem, Trilha e Melhor Filme e no ECOCINE – Festival Internacional de Cinema Ambiental de São Sebastião, no litoral paulista.

Fonte: Folk Produções

Foto: Rafael Oliveira