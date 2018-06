Curta metragem Balanceia é exibido em Porto Velho e inicia circuito de festivais

Os encantos do Festival Folclórico de Parintins, uma viagem de barco pelo Rio Amazonas e as surpresas que essa travessia pelas águas pode causar em um viajante, fazem parte da história contada no curta-metragem Balanceia, uma produção rondoniense, dirigida por Thiago Oliveira e Juraci Júnior, e que poderá ser assistida pelo público porto-velhense no próximo dia 30 de maio, às 20h, no Audicine do SESC Esplanada. A entrada é gratuita.

O filme, que traz sob a ótica de um turista um olhar sobre a atmosfera que une a paixão de um povo da Amazônia pelo seu folclore e a relação entre o homem e a natureza, vem conquistando uma trajetória relevante para o curta-metragem rondoniense, como a exibição em festivais de cinema como o CINE PE, que acontece há 22 anos em Recife, um dos grandes centros de produção cinematográfica no país.

A sessão em Pernambuco garante ao curta-metragem a chance de concorrer ao Prêmio Canal Brasil de Curtas, onde poderá ser exibido para todo o Brasil. Balanceia é o único representante da Região Norte no festival e divide a tela com obras do restante do país, além das homenagens prestadas pelo festival aos atores Cássia Kiss e Rodrigo Santoro. O XXII CINE PE acontece de 31 de maio a 05 de junho, no Cine São Luiz, em Recife.

Outra exibição confirmada da obra será em Goiânia, dia 09 de junho, dentro da programação do III DIGO – Festival Internacional de Diversidade Sexual e de Gênero de Goiás, importante festival audiovisual da capital goiana.

Para Fernanda Kopanakis, uma das Coordenadoras do CINEAMAZÔNIA – Festival Latino Americano de Cinema Ambiental, que acontece há 15 anos em Rondônia, Balanceia tem uma importância fundamental para os rondonienses. “A obra projeta a produção realizada no norte do Brasil, em especial de Rondônia, em espaços privilegiados do cinema nacional, a exemplo do Festival de Pernambuco, que é uma referência para todos nós. Balanceia é um filme de grande sensibilidade e trata com grande cuidado e delicadeza os valores e a cultura da região amazônica”, finaliza.

Antes das exibições em Pernambuco e Goiás, Balanceia será exibido em uma sessão especial em Porto Velho, graças a uma parceria com o SESC Rondônia, que recebe a comunidade para que os porto-velhenses conheçam a obra e que possam discutir a proposta com a equipe, em um debate logo após a sessão.

Trajetória do filme:

Balanceia estreou no ano passado no 15º Festival Latino-Americano de Cinema Ambiental Cineamazônia, em Porto Velho, onde conquistou uma Menção Honrosa. Depois disso, foi exibido no 4º Festival de Filmes de Faina, Goiás, Festival de Cinema de Palmácia, no Ceará, no 1º Festival TPCine, em Três Pontas, Minas Gerais, Versi di Luce Festival, em Módica na Itália, no 1º Festival de Cinema de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina e em uma sessão especial no Cineclube Odinéia Andrade, em Parintins.

A equipe técnica do filme é composta por Thiago Oliveira e Juraci Júnior na Direção, Rafael Oliveira na Direção de Fotografia, Fernanda Paiva na Direção de Produção e Tullio Nunes e Wesley Pontes assinam a trilha original do filme.

Fonte:

Folk Assessoria

Foto: Rafael Oliveira