Crianças empreendedoras: desafio do Sebrae em Rondônia

Criar uma cultura empreendedora em crianças e adolescentes é um dos desafios do Sebrae em Rondônia. Em 2017, 9 mil estudantes da rede pública já foram atendidos pela metodologia de ensino Jovens Empreendedores Primeiros Passos (JEPP). Para 2018, o objetivo é ampliar o programa e alcançar 11 mil estudantes.

O diretor técnico do Sebrae, Samuel Almeida, reforçou que o empreendedorismo deve fazer parte da vida das pessoas desde a infância. “Quando você mostra para crianças e adolescentes que eles são capazes de serem bem sucedidos, você está formando adultos mais confiantes e que, com certeza, vão ser produtivos e empreendedores no futuro”, explica.

Toda a metodologia do JEPP é oferecida para professores da rede pública pelo Sebrae em Rondônia, com o objetivo de que eles desenvolvam um projeto de empreendedorismo com os seus alunos.

Para cada grupo de alunos, reunidos por faixa etária, foi idealizada uma metodologia própria, na qual eles podem desenvolver receitas realizando bazares com finalidade específica, captando inclusive recursos que são destinados para benefício da própria comunidade escolar.

TRANSFORMAÇÃO EM ARIQUEMES

O programa Jovens Empreendedores Primeiros Passos capacitou professores de cinco escolas de Ariquemes em 2017. A meta para este ano é capacitar professores de 11 escolas.

Na escola Chapeuzinho Vermelho, as crianças aprenderam a planejar, economizar na hora da compra e também elaborar o preço final dos produtos. Tudo isso faz parte da cultura empreendedora que está sendo oferecida a eles.

Conversamos com três estudantes que participaram do JEPP no ano passado e estão aguardando o reinício das atividades. A Alice da Silva, o Adonai Vitor e o Roger Lukcas relataram as impressões mais marcantes que tiveram desse projeto. “Eu aprendi que a gente tem que se planejar”, disse Alice. “A gente teve que calcular todos os gastos para depois saber qual o lucro”, afirmou Roger. “Eu aprendi que temos que trabalhar em equipe para tudo dar certo”, finalizou o pequeno Adonai.

Para a diretora da escola Chapeuzinho Vermelho, Rosemeire Torres, as ações do JEPP empolgaram professores e estudantes. “Também tivemos o caso de uma mãe de aluno que ajudou no processo de produção de biscoitos e hoje está ajudando na renda da família vendendo doces e biscoitos. Ela também aprendeu a ser empreendedora junto com os estudantes”, contou.

