Cresol Rondônia comemora 10 anos

No último sábado, 26 de maio, a Cresol Rondônia comemorou os 10 anos de história de uma cooperativa que foi construída com a força de agricultores familiares. O evento comemorativo aconteceu no município de Ji-Paraná e reuniu, além de colaboradores, diretores e autoridades, os sócios-fundadores da cooperativa.

O Presidente da Cresol Rondônia, Osvaldo Martins Goveia, destacou na sua fala de abertura a presença dos sócios no evento e agradeceu a cada um que acreditou na cooperativa e que ajudou a alavancar o cooperativismo no Estado.

A Cresol constituiu há dez anos três cooperativas em Rondônia, que contaram, inicialmente, com 92 sócios-fundadores. Hoje, sendo uma cooperativa sólida, com mais de 5,5 mil famílias atendidas em Ji-Paraná, Ministro Andreazza, Jaru, Presidente Médici, Cacoal, Rolim de Moura, Urupá, Governador Jorge Teixeira, Vilhena, Tarilândia e Alvorada D’Oeste, a Cresol continua trabalhando para fortalecer ainda mais a agricultura familiar e seus cooperados.

Para o Presidente do Sistema Cresol, Alzimiro Thomé, que esteve presente no evento, é uma alegria muito grande poder comemorar os 10 anos de uma cooperativa muito importante para o sistema. “Este é um momento muito importante para todo o sistema Cresol, é a comemoração de um belo trabalho desenvolvido por pessoas responsáveis e comprometidas com a missão e os valores da Cresol. Parabenizo hoje os diretores, colaborares e todos os cooperados pela contribuição com o cooperativismo aqui em Rondônia”, destacou Thomé.

A noite de comemorações também foi marcada por homenagens aos sócios-fundadores que contribuíram para o fortalecimento da Cooperativa.

Rondônia Rural Show

Na última semana a Cresol esteve presente em mais uma Rondônia Rural Show, a maior feira de agronegócio da região norte do Brasil. A feira, que está na sua 7ª edição, é realizada no município de Ji-Paraná e é voltada a tecnologia e ao agronegócio do Estado.

Na sexta-feira, 25, o Diretor Executivo da Cresol, Luiz Panzer, realizou uma palestra com o tema Crédito Rural Cresol aos participantes da feira. Segundo o diretor, a Cresol foi destaque na Rondônia Rural Show. “A feira é a mais importante para o Estado, e a Cresol proporcionou diversas negociações e muitas propostas de crédito. É uma iniciativa que possibilita a geração de novos negócios e impulsiona o Cooperativismo”, finaliza Panzer.