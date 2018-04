CrediSIS CrediAri anuncia resultado de mais de R$ 18 milhões

Com números positivos do ano de 2017, a cooperativa de crédito CrediSIS CrediAri encerrou na noite desta quarta-feira (25) o ciclo de prestação de contas de suas atividades relacionadas ao ano anterior aos seus mais de 2,6 mil cooperados, realizando no auditório da Associação Comercial e Industrial de Ariquemes (ACIA) a sua Assembleia Geral anual.

Todas as metas projetadas para 2017 foram superadas. A quantidade de cooperados teve um crescimento de 23%, atingindo a marca de 2.648 cooperados CrediSIS CrediAri, nas unidades de Ariquemes, Buritis e Porto Velho. Também foram apresentadas as sobras, que são os recursos divididos entre os cooperados – a Credisis Crediari alcançou a marca de R$ 18,72 milhões representando um crescimento de 19% com relação ao mesmo período do ano anterior.

Para o presidente do Conselho de Administração da CrediSIS Crediari, Donizetti José, os resultados são fruto do esforço de todos os cooperados. “No sistema cooperativo, todos somos donos do negócio e nos importamos com o bom andamento da cooperativa e por isso alcançamos os resultados”, lembra.

Donizetti José também destacou o fomento à economia. “Deixamos um saldo positivo de mais de R$ 18 milhões. Caso não existisse a CredSIS CrediAri esse dinheiro teria ido para outros estados e até outros países, mas no nosso caso todo o resultado obtido com as transações financeiras ficou aqui na nossa região”, explica.

SORTEIO

Além dos resultados da cooperativa, uma caminhonete foi sorteada para os cooperados que participaram das pré-assembleias. O veículo foi para Ademir Cavalcante Vicente, cooperado do município de Ariquemes.

METAS 2018

O Conselho de Administração também anunciou algumas metas para 2018, tais como: a inauguração de um ponto de atendimento na avenida Canaã; a inauguração de uma nova unidade de atendimento em Buritis; a inclusão de pelo menos mais 900 cooperados até o fim do ano. “Estamos em processo de expansão e crescimento, de forma sustentável para ajudarmos ainda mais a economia de Rondônia”, finaliza Donizetti José.