CORONAVÍRUS: Prefeitura realiza Operação Covid Zero no Bairro Cohab

A ação foi direcionada aos moradores dos bairros Cohab, Eldorado, e Castanheiras

A Prefeitura de Porto Velho realizou nesta quarta-feira (2), mais uma etapa da Operação Covid Zero, uma ação da Secretaria Municipal de Saúde direcionada aos moradores dos bairros Cohab, Eldorado e Castanheiras. A ação consiste em levar atendimento médico às pessoas com sintomas do novo coronavírus, mas caso alguém procure atendimento para outras enfermidades também terá atendimento ou encaminhamento na triagem como ocorreu nas ações anteriores.

Os pacientes atendidos foram identificados e agendados pelos agentes de saúde da família que atuam na unidade do bairro Castanheiras. No local da ação foram realizadas triagens, consultas médicas e, conforme prescrição do profissional, efetuados testes rápidos e entrega dos medicamentos para a Covid-19. Não se trata de testagem em massa, mas sim, de consultas médicas, cujos testes poderão ou não ser realizados, conforme entendimento do profissional.

Um dos atendimentos foi realizado com Lucicleide Saldanha Soares, 37, dona de casa, moradora do bairro Castanheira. A dona de casa mora com mais cinco pessoas e está sentindo vários sintomas como dor de cabeça e falta de ar desde semana passada, há pelo menos uma semana, e foi receber atendimento na ação. Lucicleide testou positivo depois de passar na triagem, atendimento com médico e fazer o teste rápido e, posteriormente voltou com o médico para depois receber a medicação.

Ela disse que a ação da Prefeitura está ajudando muito a família para receber atendimento e medicação no local, e que todos da família procuraram atendimento porque estão com sintomas do Covid-19.

Cada paciente que recebeu atendimento teve sua necessidade atendida e caso tivesse alguma prescrição médica teve farmácia no local com os medicamentos que estão sendo distribuídos na Operação Covid Zero: Amoxicilina 500mg, Amoxicilina com Clavulanato 500mg + 125 mg, Azitromicina 500mg, Cloroquina 150mg, Dipriona Sódica 500mg, Ibuprofeno 300mg, Ibuprofeno 50mg/ml, Ibuprofeno 600mg, Ivermectina 6mg, Oseltamivir, Fosfato 75mg, Paracetamol 200mg/ml, Paracetamol 500mg, Salbutamol, Sulfato 2mg.

Segundo o Boletim Epidemiológico 20, publicado pelo Departamento de Vigilância em Saúde (DVS), até o dia 29 de agosto, os bairros Cohab, Eldorado e Castanheiras somavam 1.590 casos e 56 óbitos decorrentes do novo coronavírus (Covid-19).

A Operação Covid Zero já esteve no Bairro Socialista, no dia 12 de agosto, e realizou 297 consultas médicas em pacientes sintomáticos, 115 atendimentos na farmácia implantada na escola, 192 testes rápidos aplicados sendo 32 positivos. No bairro Agenor de Carvalho, no dia 31 de agosto, realizou 457 consultas médicas em pacientes sintomáticos, 167 atendimentos na farmácia implantada na escola, 324 testes rápidos aplicados sendo 18 positivos. No bairro Aponiã, no dia 25 de julho, realizou 327 consultas médicas em pacientes sintomáticos, 176 atendimentos na farmácia dentro da escola, 166 testes rápidos foram efetuados sendo 22 positivos.

Fonte: Assessoria