CORONAVÍRUS: Porto Velho recebe equipamentos e amplia atendimento aos pacientes

Prefeito anunciou também a distribuição de kits de medicamentos difosfato de cloroquina 150 MG e dipirona

Na manhã desta quarta-feira (17), o prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, recebeu diversos equipamentos hospitalares como, por exemplo, 20 respiradores e 10 mil kits para testes rápidos, além de 52 leitos hospitalares. A entrega ocorreu no almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa).

Dos equipamentos, 12 já foram distribuídos. As Unidades de Pronto Atendimento (UPA) Sul e Norte já conta com suas unidades, sendo quatro em cada uma. Outros dois foram encaminhados para o distrito de Jaci-Paraná. Nos próximos dias, as Policlínicas Ana Adelaide e Dr. José Adelino receberão duas (2) unidades, respectivamente.

O prefeito, Hildon Chaves, anunciou também o início da distribuição de kits de medicamentos (12 comprimidos de difosfato de cloroquina 150 MG e frasco de dipirona 500MG/ML) para os pacientes que estejam com casos suspeitos do novo coronavírus (Covid-19) e, ocorrerão, mediante prescrição médica. O tratamento deve ocorrer durante os primeiros cinco dias.

Os investimentos vão contribuir para reforçar o atendimento à população. “Parre dos leitos vão para a nova UPA de Jaci-Paraná, os demais serão para substituição de leitos que estejam em situação precária e, ainda, contribuirão à ampliação dos leitos na rede municipal de saúde”, disse Hildon. Atualmente, Porto Velho disponibiliza aproximadamente 20 leitos de internação e, em paralelo, trabalha para viabilizar a oferta de novas unidades.

IMPASSE NACIONAL

Há uma força-tarefa da Semusa com a Superintendência Municipal de Licitações (SML) para tentar adquirir insumos que irão atender a demanda, mas há uma dificuldade nacional pelas fabricantes. “Há falta de medicamentos em todo o Brasil. As fábricas não estão dando conta de produzi-los na mesma proporção das necessidades, que ocorrem em situação de guerra como essa que vivemos no enfrentamento ao coronavírus. Mas, dentro do possível, a Prefeitura está fazendo a sua parte”, esclareceu o prefeito.

PARLAMENTARES

A deputada federal Mariana Carvalho, que atuou com o senador Marcos Rogério para viabilizar a entrega dos respiradores junto ao Ministério da Saúde, ressaltou que os investimentos ocorrem com a missão de salvar vidas. “Precisamos continuar combatendo este momento, precisamos dessa união e vamos nos cuidar e, assim, cuidar também de quem nós amamos”, convocou.