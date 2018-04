Consultoria de inovação e tecnologia com 70% de subsídio

O Sebraetec é uma forma rápida e econômica de levar inovação para seu pequeno negócio. Ele atua em sete áreas: design, produtividade, propriedade intelectual, qualidade, inovação, sustentabilidade e tecnologia da informação e comunicação.

Funciona assim: o empresário do pequeno negócio com necessidade de inovar procura o Sebrae mais próximo, onde terá acesso à mão de obra especializada, que são as empresas prestadoras de serviços com soluções em inovação e tecnologia.

Foi o que fez Rubens Domingos, sócio-proprietário de uma loja de confecções na cidade de Pimenta Bueno. Ele e sua esposa começaram com uma lojinha nos fundos de casa, a loja cresceu e foi para um espaço maior, porém eles precisavam de ajuda para tornar seu empreendimento mais produtivo e atraente para o público. Foi aí que entrou o Sebrae com o programa Sebraetec, que proporcionou novos aprendizados aos empresários. “O Sebraetec foi uma peça importante para nossa empresa, porque, como nós viemos de fundo de quintal, pudemos participar de feiras e missões empresariais e aprender bastante coisa, e de imediato implantamos novas práticas de produção, pudemos inovar, ter uma melhor qualidade da peça. Também foi trabalhada a marca e o layout, além de ter uma melhor divulgação nas redes sociais, os clientes estão gostando e nós também”, disse o empresário.

O público-alvo do Sebraetec são as empresas que pretendem adquirir novos conhecimentos e práticas inovadoras para mercadorias já existentes, e, para isso, o Sebraetec inova e busca cada vez mais mão de obra especializada e acessível, é o que explica a analista técnica do Sebrae de Pimenta Bueno, Thuylla Ribeiro. “Nós temos vários clientes aqui da cidade de Pimenta Bueno que procuraram os serviços do Sebraetec, por exemplo, clientes que desejavam fazer uma fachada nova, dar um novo visual para seu estabelecimento, e empresas que pretendem saber se é possível fazer um novo investimento no seu negócio, isso também é possível saber através do Sebraetec. São várias áreas que os empresários têm interesse em inovar mas muitas vezes não conseguem pelo alto valor, e pelo Sebraetec os pequenos negócios conseguem adquirir esse serviço, pois quem nos procura para realização desses serviços vai pagar apenas 30% do valor dessa consultoria, os outros 70% são pagos pelo Sebrae, então é uma ótima forma de inovar e buscar novas soluções para se tornar um empreendimento mais sustentável e competitivo no mercado”, finaliza a analista técnica.

