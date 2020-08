Construção de pórticos nas entradas da cidade será iniciada nos próximos dias

A estrutura dos pórticos foi referenciada na ponte do rio Jacy Paraná, com estrutura metálica do início do século

A construção dos pórticos nas entradas da cidade, sentido Cuiabá e também Rio Branco, devem começar nos próximos dias. A ordem de serviço já foi assinada pela Prefeitura de Porto Velho que vai fiscalizar a execução através da Secretaria de Infraestrutura Urbana e Serviços Básicos (Semisb).



O projeto avaliado em R$ 643.647,30 será executado com recurso de emenda do ex-senador Ivo Cassol e foi concebido com o objetivo de reproduzir elementos ligados a história da cidade, apresentando a identidade do município aos visitantes.

A estrutura dos pórticos foi referenciada na ponte do rio Jacy Paraná, com estrutura metálica que demonstrava o poder da ciência no início do século. Terá letreiro de informação, base de fixação e reprodução dos trilhos da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, símbolo máximo da colonização e desenvolvimento da capital.

O letreiro será em aço escovado com possibilidade de iluminação interna para facilitar a identificação noturna. O coroamento do pórtico é feito por uma desconstrução da silhueta das caixas d’água, procurando através de curvas dar leveza ao elemento. As cores são baseadas na bandeira de Porto Velho. A previsão de conclusão é de quatro meses.

