Conselho aprova recursos para aquisição de EPI’S para técnicos da Semasf

O Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), de Porto Velho, na reunião ocorrida na segunda-feira (25), aceitou os primeiros recursos disponibilizados pelo Governo Federal, via Ministério da Cidadania, para aquisição de equipamentos de proteção Individual – (EPI’s), que serão entregues aos técnicos da Assistência Social, da Secretaria Municipal de Assistência Social e Família (Semasf), que estão atendendo famílias em situação de risco durante a pandemia do novo coronavírus.

A equipe da Semasf apresentou aos conselheiros os critérios para utilização dos recursos definidos pelo Governo Federal e as providências que serão adotadas para aquisição urgente dos EPI’s devido grande necessidade de reforço da proteção dos servidores que estão na linha de frente do atendimento à população.

Durante a reunião foram discutidas outras pautas como a participação do conselho nas Oficinas Remotas de Planejamento Participativo que estão sendo conduzidas pela Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão (Sempog), onde a população e as entidades sociais podem contribuir com a elaboração do orçamento participativo – LDO 2021.

“A reunião foi muito produtiva com a aprovação unânime dos conselheiros da principal pauta que era o aceite dos novos recursos que vão reforçar os equipamentos de proteção de nossos servidores da Semasf que estão diuturnamente atendendo a população em situação de risco social. Estamos atuando em várias frentes para reduzir os impactos no cotidiano da nossa população”, disse a secretária da Semasf, Adriane Soares.

