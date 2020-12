Concurso Polícia Civil RO: AUTORIZADO! 379 vagas. Saiba mais!

O concurso Polícia Civil RO está autorizado! A informação foi divulgada nesta quinta-feira, 10 de dezembro, no perfil da Corporação nas redes sociais. De acordo com a publicação, o governador do estado de Rondônia, Coronel Marcos Rocha autorizou o concurso público da PC RO. Ao todo serão ofertadas 379 vagas distribuídas entre seis diferentes cargos:

10 vagas para o cargo de Delegado,

10 para o cargo de Médico Legista,

175 para o cargo de Agente de Polícia,

120 para o cargo de Escrivão de Polícia,

50 para Papiloscopista e

14 para Técnico em Necrópsia.

A autorização não foi oficialmente publicada no Diário Oficial do estado de Rondônia, mas sabe-se que além das vagas imediatas será autorizada a formação de cadastro de reserva.

A previsão é de que o edital do concurso público da Polícia Civil do Estado do Rondônia seja publicado no segundo semestre de 2021.