“Comorbidades psiquiátricas e neurológicas na deficiência intelectual” é o tema da próxima live do CENSA

Transmissão acontece no dia 08 de junho, às 20h, no Youtube, com as participações do neurologista Camilo Augusto de Azeredo Coutinho Júnior, do psiquiatra André Luis Pires de Carvalho e da psicóloga e diretora da instituição, Natália Costa

Entender as doenças mentais e suas implicações para as pessoas com deficiência intelectual, além de compartilhar conhecimentos e experiências. Essa é a intenção do CENSA Betim com a live “Comorbidades psiquiátricas e neurológicas na deficiência intelectual”. A transmissão, que contará com tradução simultânea em libras, acontecerá amanhã, terça-feira, dia 08 de junho, às 20h, no canal do CENSA no YouTube.

Três profissionais atuantes e experientes no cotidiano do CENSA Betim, instituição que é referência nacional nos cuidados a pessoas com deficiência intelectual, compartilharão os seus conhecimentos e visões sobre o assunto. A diretora e psicóloga da instituição, Natália Costa, fará a mediação do encontro on-line entre o neurologista, Dr. Camilo Augusto de Azeredo Coutinho Junior, e o psiquiatra e psicoterapeuta, Dr. André Luis Pires de Carvalho.

Segundo Natália Costa, o conteúdo apresentado na live visa compartilhar conhecimentos e experiências aos profissionais de saúde e ao público geral que lida com pessoas com deficiência intelectual. “Traremos o diálogo rico, em que vamos abordar as comorbidades psiquiátricas e neurológicas que podem afetar pessoas com deficiência intelectual e como lidar com elas no dia-a-dia. É um assunto importante, pois nos ajuda a entender determinados gatilhos que comprometem a qualidade de vida tanto do paciente como da família, que podem ter tratamentos eficazes, se bem compreendidos e diagnosticados. Daí a importância de se trabalhar com uma equipe transdisciplinar”, conclui.

Sobre o Dr. Camilo Augusto de Azeredo Coutinho Junior

Médico neurologista graduado pela UFMG, com clínica sediada em Betim e acompanha a maioria dos educandos do CENSA.

Sobre o Dr. André Luis Pires de Carvalho

Psiquiatra e psicoterapeuta com residência do IRS-FHEMIG, especializado em TEA pelo CBI of Miami, diretor técnico médico do CENSA Betim, médico do Hospital André Luiz e Unimed BH. Atua há 15 anos no atendimento a pessoas com deficiência e suas famílias

Sobre Natália Costa

Mestre em Psicologia do Desenvolvimento Humano com ênfase em diferenças individuais pela FAFICH / UFMG, professora de cursos de pós-graduação na área de educação e saúde e diretora do CENSA Betim. Atua há mais de 25 anos no atendimento a pessoas com deficiência intelectual e suas famílias.

CENSA Betim

Fundado em 1964, o CENSA Betim é referência nacional nos cuidados a pessoas com deficiência intelectual, associada ou não a outros transtornos, e da sua família, assegurando-lhes qualidade de vida e uma educação socializadora. A instituição conta com uma equipe transdisciplinar, composta por profissionais da medicina, psicologia, psiquiatria, além de cuidadores e educadores. Se destaca por oferecer uma proposta diferenciada, com atividades esportivas e recreativas, escolaridade especial, equitação e oficinas de música, teatro e artesanato, em um ambiente familiar e integrado à natureza.

