Comissão e Ministério da Infraestrutura vão promover diligência para vistoriar obras e assinar novas ordens de serviço

O anúncio foi feito nesta sexta-feira (25/09) pelo presidente da Comissão de Infraestrutura, o senador Marcos Rogério (DEM-RO). A vistoria deve ser realizada na próxima sexta-feira (02/10), e deve contar com a presença do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, e da bancada federal.

Segundo Marcos Rogério, devem ser vistoriadas as obras na ponte do Abunã, e na BR-319, entre os quilômetros 198 e 250, onde estão sendo realizados trabalhos de repavimentação.

“A Comissão de Infraestrutura, em conjunto com o Ministério, vai vistoriar algumas obras em andamento no estado. Vamos visitar a Ponte do Abunã, que já está na fase final, e na sequência vamos até a BR-319. Essa é uma obra importante, uma reivindicação antiga de toda a população da Região Norte, e conta com o apoio da bancada federal de Rondônia, Acre e Amazonas”, destacou Marcos Rogério.

Ainda segundo o senador, além da vistoria, devem ser assinadas ordens de serviço para a construção de passarelas em Porto Velho, na marginal de acesso à cidade. “Em julho deste ano, estive no local para conferir a conclusão da obra na marginal, e identifiquei a necessidade das passarelas. Apresentei o pedido ao DNIT, que o acatou de pronto, e na próxima semana teremos a assinatura de ordem de serviço para iniciar a construção”, acrescentou o senador.