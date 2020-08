“Combatendo a Covid-19” atende pacientes em força-tarefa

Na manhã desta sexta-feira (31), o prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, acompanhou a execução da força-tarefa “Combatendo a Covid-19” voltada aos moradores sintomáticos (que já manifestaram sintomas da doença) do bairro Agenor de Carvalho. A coordenação é da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa).

A escola estadual Juscelino Kubitschek de Oliveira, localizado à rua Raimundo Cantuária, foi o local escolhido para recepcionar os pacientes. Por lá, mais de 10 médicos, enfermeiros, técnicos, agentes de saúde, entre outros profissionais estavam de prontidão. “A população, após passar pelo médico e, que haja prescrição, pôde sair com medicamentos (cloroquina, azitromicina, ivermectina) para o tratamento precoce à Covid-19.

Testes rápidos também foram realizados na ação”, ressaltou Hildon Chaves.

Para a secretária de Saúde do município, Eliana Pasini, atendimentos em mutirão ocorre com o objetivo de atender o sintomático no dia em que esteja precisando, seja com sintomas leves, moderados ou elevado. “Às vezes, as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) podem estar com muitos pacientes na fila e, com isso, o serviço à saúde pode demorar. Este é um apoio que a Semusa está dando trazendo uma grande equipe de profissionais e do sistema de regulação para encaminhamentos (exames ou retornos)”, declarou.

ALERTA

O prefeito emitiu um alerta à população portovelhense, para que sigam as orientações e cuidados preventivos contra a doença que continua atingindo milhares de pessoas no mundo. “Continuem se cuidando, pois a pandemia segue”.

EVENTO

O evento ocorreu nos moldes do realizado no bairro Aponiã, na última semana, após passar por mapeamento pelos agentes de Saúde da Família daquele bairro. Outras regiões da Capital também serão contempladas como, por exemplo, o bairro Socialista que, conforme os critérios epidemiológicos (elevação de casos confirmados) precisam dos atendimentos através da ação “Combatendo a Covid-19”.