Com Covid-19, deputado estadual Jean Oliveira deve ser transferido para SP

O deputado estadual Jean Oliveira foi diagnosticado com o novo coronavírus. Segundo informações da Assembleia Legislativa de Rondônia (ALE-RO), o parlamentar está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital particular em Porto Velho.

Jean Oliveira recebeu o resultado positivo para a doença no último sábado (4) e estava sendo tratado em casa. No entanto, no início desta semana, exames apontaram que ele estava com 70% do pulmão comprometido e precisou ser internado na UTI.

Em nota divulgada nas redes sociais, a assessoria do deputado informou que após análises do estado clínico, o relatório médico aconselhou a transferência do paciente para o hospital Albert Einstein em São Paulo, onde ele deve receber oxigenação por membrana extra corpórea.

A transferência estava programada para acontecer na manhã desta quarta-feira (8), mas foi adiada para às 14h a pedido da equipe médica que espera a condição clínica do deputado estabilizar para a viagem.