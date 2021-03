Cirone Deiró se posiciona mais uma vez contra o fechamento do comércio

Parlamentar cobrou fiscalização e penalização rigorosa para quem realiza e participa de festas clandestinas que são focos de transmissão do vírus

“Penalizar os empresários e trabalhadores do comércio, que estão cumprindo todas as medidas de prevenção contra a Covid não é, e nunca foi o melhor caminho para o enfrentamento dessa pandemia”, alertou o deputado Cirone Deiró (PODE), durante sessão extraordinária da Assembleia Legislativa, realizada na tarde, desse domingo, 07 de março.

Deiró chamou a atenção das autoridades para ampliar e intensificar as fiscalizações dos eventos clandestinos que reúnem centenas de pessoas em áreas retiradas dos centros urbanos. “Eventos esses que são realizados ilegalmente e não seguem nenhuma das medidas de segurança e prevenção recomendadas pelas autoridades de saúde”, denunciou.

De acordo com o parlamentar, quando se fala em fechar o comércio, está sentenciando o futuro de muitas empresas. Cirone Deiró lembra que o comércio e a indústria do estado de Rondônia são constituídos em sua maioria de empresas de pequeno e médio porte. “Esses empresários não tem mais como se manter na atividade se a única alternativa que o governo apresentar para eles for o fechamento das suas atividades, como vem ocorrendo. Precisamos entender que não são as empresas as responsáveis pela transmissão do vírus. O problema está nos encontros e festinhas ilegais que precisam ser fiscalizadas com todo o rigor da lei”, alertou.

Cirone Deiró também defendeu que a Assembleia Legislativa tenha um representante no comitê que define as medidas de prevenção e estabelece as regras para o funcionamento do comércio. Segundo ele, a Casa de Leis representa o sentimento e anseio da população dos 52 municípios e seus distritos, por isso, precisa ser ouvida, antes das publicações de novos decretos que prevê medidas restritivas para o setor empresarial e produtivo. “Temos uma comissão de fiscalização sobre as ações do governo, agora, é chegado o momento de termos um representante do parlamento estadual no comitê que orienta o governo sobre as medidas que vem sendo adotadas e que tem impacto direto na vida dos rondonienses” defendeu.

Para o deputado Cirone os empresários têm demonstrado compromisso e adotados todas as medidas de prevenção recomendadas pelas autoridades de saúde. Ele citou o exemplo das empresas que estão fazendo o controle do número de pessoas em seus estabelecimentos, além da exigência de máscara e o uso de álcool em gel. “Tenho acompanhado de perto o dia dos empresários e sou testemunha do esforço que eles têm feito para cumprir todas as medidas recomendadas pelas autoridades de saúde, e dessa forma contribuir com as medidas de prevenção e combate ao Covid”, concluiu.

Texto: Edna Okabayashi-ALE/RO

Foto: Diego Queiroz-ALE/RO