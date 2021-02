Cirone Deiró entrega equipamentos para agricultores de São Felipe do Oeste

Com apoio do governador Marcos Rocha, o parlamentar já destinou mais de R$1,5 milhão para a compra de implementos agrícolas

Cirone Deiró (PODE) entregou equipamentos agrícolas as associações rurais do município de São Felipe do Oeste. O deputado foi recepcionado pelo prefeito Ney da Paiol, pelo vereador, Paulo Ferrari, agricultores e demais lideranças locais. A liberação dos recursos para a compra dos equipamentos atendeu uma reivindicação do vereador Paulo Ferrari.

Com o apoio do governador Marcos Rocha, o deputado Cirone já destinou mais de R$1,5 milhão para a compra de equipamentos e implementos agrícolas atendendo diversas associações rurais. A iniciativa faz parte do esforço do parlamentar para melhorar as condições de trabalho dos agricultores e suas famílias, além de aumentar a produção agrícola do estado.

O prefeito Ney da Paiol reconheceu o compromisso do deputado em contribuir com o desenvolvimento da agricultura do município de São Felipe do Oeste. “Celebramos o recebimento desses equipamentos e parabenizamos o deputado Cirone Deiró pelo excelente trabalho que vem realizando em prol da agricultura familiar dos municípios rondonienses. O trabalho do deputado Cirone tem se diferenciado, porque os resultados estão chegando até as comunidades mais distantes dos centros urbanos”, afirmou.

De acordo com o vereador Paulo Ferrari, a entrega dos equipamentos é resultado do compromisso que o parlamentar fez com os agricultores do município. Segundo ele, o sentimento é de gratidão, porque a partir de agora, essa parceria se fortalece ainda mais. “É muito raro um político cumprir sua palavra, e o deputado Cirone Deiró tem demonstrado que é possível sim, fazer compromisso e cumprir cada um desses compromissos”, reconheceu.

Para o secretário municipal de agricultura, Bruno Maciel os equipamentos e implementos entregues pelo deputado vão fortalecer as ações de apoio e incentivo que o prefeito Ney da Paiol tem priorizado em sua administração. “Estamos satisfeitos com a parceria do deputado Cirone Deiró com os agricultores do nosso município, vamos trabalhar para ampliar ainda mais esse apoio dele na Assembleia Legislativa em prol da nossa agricultura”, afirmou.

Célio Borges, representante de uma das associações beneficiadas afirmou que os equipamentos era uma antiga reivindicação dos agricultores. “Esperamos por anos, por esse apoio que chegou pelas mãos e pelo trabalho do deputado Cirone Deiró, a quem manifestamos nossa gratidão e nosso reconhecimento pelo seu esforço em defesa dos agricultores e do compromisso em melhorar a produtividade agrícola dos municípios rondonienses”, concluiu.

Texto: Edna Okabayashi-ALE/RO

Foto: Assessoria