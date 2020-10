Cirone Deiró elogia atuação do Governo Federal no desenvolvimento da infraestrutura de Rondônia

A recuperação da BR-319 e a duplicação da BR-364 são obras que vão contribuir para o desenvolvimento regional

“Os investimentos anunciados pelo ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas renovou no setor produtivo, a convicção de que o presidente Jair Bolsonaro está comprometido em resolver problemas crônicos de infraestrutura e logística das rodovias que comprometem o desenvolvimento dos estados de Rondônia, Acre e Amazonas”, afirmou o presidente da Comissão de Agricultura, deputado Cirone Deiró (PODEMOS). Acompanhado da bancada federal, o ministro esteve no estado, no início de outubro.

Ele vistoriou as obras da ponte que está sendo construída sobre o rio Madeira, e liga Rondônia ao estado do Acre e também vistoriou as obras da BR 319, além de assinar ordem de serviço para outras obras no estado.

Durante sua visita ao estado, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes se comprometeu em agilizar o processo de duplicação da BR 364 também em concluir as obras da BR 319. “Tanto a recuperação da BR-319, como a duplicação da BR-364 são obras que vão contribuir para o desenvolvimento regional e fortalecer o vínculo econômico do setor produtivo rondoniense com o mercado consumidor do estado do Amazonas, atualmente um dos maiores mercados para a produção agrícola e também de peixes rondoniense”, registrou Cirone Deiró.

Segundo o deputado Cirone Deiró, a conclusão das obras da ponte sobre o Rio Madeira e seus acessos na rodovia BR-364, no distrito de Abunã, demonstra o compromisso do presidente Jair Bolsonaro com a conclusão dessa importante obra que vai ligar Rondônia ao estado do Acre. Atualmente, a travessia de veículos, bens e pessoas acontece por balsas. “Com extensão total de 1084m e 14,5m de largura a ponte sobre Abunã vai permitir uma maior integração, não apenas com o vizinho estado do Acre, mas também com os mercados dos países andinos”, afirmou.

Deiró também destacou a assinatura ordem de serviço para o início da construção de seis passarelas de pedestres em Porto Velho, na BR-364. Com investimentos orçados em R$ 6,6 milhões. “Esse investimento vai dar maior segurança aos pedestres que necessitam fazer a travessia da BR 364, diariamente. Constatamos que os investimentos do presidente Jair Bolsonaro estão sendo destinados a todos os segmentos da sociedade”, concluiu.

Texto: Edna Okabayashi-ALE/RO

Fonte: ALE/RO